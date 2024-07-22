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Трое граждан Монголии погибли и пятеро пострадали при опрокидывании автобуса на Алтае

10:00 22.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Трое граждан Монголии погибли и пятеро, в том числе ребенок, получили травмы в ДТП с автобусом на Чуйском тракте в Республике Алтай. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

«В 08:59 по системе „112“ поступило сообщение о ДТП в Кош-Агачском районе. На 853-м километре федеральной автомобильной дороги Р-256 Чуйский тракт с дороги съехал микроавтобус и опрокинулся. <…> По предварительной информации, 5 человек травмированы, из них 1 ребенок, погибли 3 человека (граждане Монголии)», — говорится в сообщении.

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