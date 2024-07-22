Трое граждан Монголии погибли и пятеро пострадали при опрокидывании автобуса на Алтае
10:00 22.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Трое граждан Монголии погибли и пятеро, в том числе ребенок, получили травмы в ДТП с автобусом на Чуйском тракте в Республике Алтай. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
«В 08:59 по системе „112“ поступило сообщение о ДТП в Кош-Агачском районе. На 853-м километре федеральной автомобильной дороги Р-256 Чуйский тракт с дороги съехал микроавтобус и опрокинулся. <…> По предварительной информации, 5 человек травмированы, из них 1 ребенок, погибли 3 человека (граждане Монголии)», — говорится в сообщении.
НОВОСТИ
- 10:05 22.07.2024
- Убедить Байдена выйти из гонки удалось лишь двум его ближайшим советникам — Politico
- 09:32 22.07.2024
- Харрис участвовала в разрушении США вместе с Байденом — Нацкомитет Республиканской партии
- 09:20 22.07.2024
- Пожар возник на НПЗ в Туапсе в результате падения обломков БПЛА
- 09:05 22.07.2024
- Харрис заявила, что намерена добиться выдвижения кандидатом в президенты США
- 09:00 22.07.2024
- За ночь сбиты 75 дронов над регионами РФ
- 22:35 21.07.2024
- Трамп: Харрис еще более либеральна и менее компетентна, чем Байден
- 21:37 21.07.2024
- Байден заявил о поддержке кандидатуры Камалы Харрис в качестве кандидата от демократов
- 21:13 21.07.2024
- Байден сошел с дистанции. Вместо себя рекомендовал Харрис
- 21:00 21.07.2024
- Более полумиллиона военных НАТО находятся в состоянии повышенной готовности с 2014 г. – представитель альянса
- 19:25 21.07.2024
- Байден не лишился контроля над партией и будет выдвигаться в президенты США - штаб
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать