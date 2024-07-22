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НОВОСТИ

Запад готовится к прямому военному конфликту с Россией — Вучич

11:20 22.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Западные страны в настоящее время ведут активную подготовку для вступления в прямой конфликт с Россией. Такое мнение выразил президент Сербии Александар Вучич.

«На Западе хотели бы вести военные действия на расстоянии, через кого-то другого, вкладывать деньги и так далее, но в данный момент они не готовы [к прямому конфликту с РФ]. Будут ли готовы? Сейчас они не готовы, но я думаю, что будут готовы. Они уже готовятся к конфликту с РФ и готовятся значительно быстрее, чем некоторые люди хотели бы видеть, во всех смыслах. Мы это знаем и по военным приготовлениям, знаем как они ведутся. И я хочу вам сказать, они готовятся к военному конфликту», — заявил Вучич в эфире телеканала Pink.

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