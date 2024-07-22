Склад ВСУ поражен ударом возле ж/д станции в Дергачах Харьковской области — подполье
12:32 22.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Склад Вооруженных сил Украины (ВСУ) с боекомплектом поражен ударом возле железнодорожной станции в Дергачах Харьковской области, был сильный взрыв. Об этом сообщил ТАСС представитель подполья Сергей Лебедев.
«Сегодня в 1:12 мск был прилет в город Дергачи Харьковской области. По сообщениям местных жителей, чуть позже часа ночи был сильный взрыв в направлении железнодорожного вокзала. Ракета „Искандер“ (предварительно) попала в склад с БК (боекомплектом) возле ж/д вокзала. Удар был такой силы, что через некоторое время после прилета с неба сыпалась пыль и песок», — сказал он.
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