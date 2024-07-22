0
0
130
НОВОСТИ

Склад ВСУ поражен ударом возле ж/д станции в Дергачах Харьковской области — подполье

12:32 22.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Склад Вооруженных сил Украины (ВСУ) с боекомплектом поражен ударом возле железнодорожной станции в Дергачах Харьковской области, был сильный взрыв. Об этом сообщил ТАСС представитель подполья Сергей Лебедев.

«Сегодня в 1:12 мск был прилет в город Дергачи Харьковской области. По сообщениям местных жителей, чуть позже часа ночи был сильный взрыв в направлении железнодорожного вокзала. Ракета „Искандер“ (предварительно) попала в склад с БК (боекомплектом) возле ж/д вокзала. Удар был такой силы, что через некоторое время после прилета с неба сыпалась пыль и песок», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

13:10 22.07.2024
Альянс в сфере искусственного интеллекта опубликовал рейтинг вузов
0
10
13:05 22.07.2024
Влиятельные демократы, включая Обаму и Пелоси, не поддержали замену Байдена на Харрис - NYT
0
54
13:04 22.07.2024
Платформа умного дома Sber официально признана программным обеспечением с искусственным интеллектом
0
31
13:00 22.07.2024
Только на разбор завалов в Газе уйдет 10 лет — Боррель
0
70
12:20 22.07.2024
Боррель утверждает, что на Украине уничтожено 70% энергомощностей
0
144
12:05 22.07.2024
Две девочки умерли в результате пожара в квест-комнате в Дагестане
0
164
12:00 22.07.2024
Средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над Астраханской областью — МО РФ
0
154
11:32 22.07.2024
ФСБ пресекла канал поставки взрывчатки из Европы для совершения терактов в РФ
0
223
11:20 22.07.2024
Запад готовится к прямому военному конфликту с Россией — Вучич
0
277
11:18 22.07.2024
Пользователи приложения СберБизнес получили защиту от телефонных мошенников
0
194

Возврат к списку