Склад ВСУ поражен ударом возле ж/д станции в Дергачах Харьковской области — подполье

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Склад Вооруженных сил Украины (ВСУ) с боекомплектом поражен ударом возле железнодорожной станции в Дергачах Харьковской области, был сильный взрыв. Об этом сообщил ТАСС представитель подполья Сергей Лебедев.

«Сегодня в 1:12 мск был прилет в город Дергачи Харьковской области. По сообщениям местных жителей, чуть позже часа ночи был сильный взрыв в направлении железнодорожного вокзала. Ракета „Искандер“ (предварительно) попала в склад с БК (боекомплектом) возле ж/д вокзала. Удар был такой силы, что через некоторое время после прилета с неба сыпалась пыль и песок», — сказал он.