Сергунина: Представители более 40 стран примут участие в Московской неделе кино

13:25

Московская международная неделя кино состоится в российской столице с 23 по 28 августа. По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, участвовать в программе форума планируют представители киноиндустрии более чем из 40 стран, в том числе КНР, Турции, Ирана, Египта и Таиланда.



«Это будет одно из самых масштабных культурных событий года, - считает Сергунина. - К нему присоединится 100 площадок — почти 30 городских и частных кинотеатров, парки, музеи, арт-пространства и гостиницы. Ежедневно можно будет посетить порядка 200 мероприятий». Московская неделя кино проводится городским Департаментом культуры в рамках проекта «Москва — город кино».

В рамках Московской недели кино запланировано более 300 кинопоказов для зрителей разного возраста. Также гости фестиваля смогут посетить концерты, мастер-классы, тематические лекции. Планируются просмотры немого кино с живым музыкальным сопровождением, а также игры по мотивам кинофильмов, встречи с известными актерами и перформансы. Горожане смогут участвовать в театрализованных экскурсиях по местам, в которых снимались известные кинокартины.

Также можно будет увидеть, как создается кино. Мобильные съемочные павильоны откроются на ВДНХ, в Парке Горького и Новопушкинском сквере, на Трубной и Триумфальной площадях. Также гостей ждут на площадках создаваемого в столице кинокластера - в кинопарках «Москино», «МЕТМАШ», киностудии имени Максима Горького и «Энтузиаст».

Предусмотрена и деловая программа. В частности, в кластере «Ломоносов» 26-28 августа состоится первый Московский индустриальный медиафорум, которые объединит выставку телерадиовещательных, кино- и медиатехнологий, Международный конгресс Национальной ассоциации телерадиовещателей и ряд отраслевых конференций .Иностранные актеры, продюсеры и эксперты будут участвовать в бизнес-встречах и экскурсиях, где смогут узнать больше о созданной в Москве инфраструктуре для киносъемок.





