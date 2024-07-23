Проявления конфронтации видны в обновленной стратегии США по Арктике — Песков

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Проявления конфронтационности наблюдаются в опубликованной Пентагоном обновленной стратегии США по Арктике. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о соответствующем американском документе.

«Да, проявления конфронтационности видны даже в этом документе, который был опубликован Пентагоном», — сказал он.