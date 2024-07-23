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НОВОСТИ

Госдума ввела в УК РФ наказание до 2 лет лишения свободы за пропаганду наркотиков

15:12 23.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума приняла на пленарном заседании закон о введении уголовного наказания за пропаганду наркотиков в интернете для лиц, которые ранее привлекались к ответственности за аналогичные нарушения. Максимальное наказание составит до двух лет лишения свободы.

Документ входит в пакет инициатив, направленных на запрет пропаганды незаконного оборота и потребления наркотиков. Изменения вносятся в Уголовный кодекс РФ.

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