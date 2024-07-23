Контрактники из Москвы получат за службу от 5,2 млн рублей за первый год

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Военнослужащие, заключившие в Москве контракт на воинскую службу, за первый год получат от 5,2 млн рублей – столько составит общая сумма всех полагающихся гражданину выплат с учетом ежемесячного денежного довольствия, столичных и федеральных мер поддержки. Как сообщают представители правительства Москвы, было принято решение об установлении лицам, заключившим контракт о прохождении военной службы с Минобороны России новой меры социальной поддержки - единовременной московской дополнительной выплаты в размере 1,9 млн руб. Согласно указу, подписанному мэром Сергеем Собяниным, сумму получат военнослужащие, отобранные городским пунктом отбора на военную службу по контракту с 23 июля нынешнего года.

При этом все ранее установленные московскими властями меры поддержки участников спецоперации и членов их семей, в том числе ежемесячная выплата из городского бюджета военнослужащим из столицы в 50 тыс. руб. также сохраняется.