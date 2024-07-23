Контрактники из Москвы получат за службу от 5,2 млн рублей за первый год
15:02 23.07.2024
Военнослужащие, заключившие в Москве контракт на воинскую службу, за первый год получат от 5,2 млн рублей – столько составит общая сумма всех полагающихся гражданину выплат с учетом ежемесячного денежного довольствия, столичных и федеральных мер поддержки. Как сообщают представители правительства Москвы, было принято решение об установлении лицам, заключившим контракт о прохождении военной службы с Минобороны России новой меры социальной поддержки - единовременной московской дополнительной выплаты в размере 1,9 млн руб. Согласно указу, подписанному мэром Сергеем Собяниным, сумму получат военнослужащие, отобранные городским пунктом отбора на военную службу по контракту с 23 июля нынешнего года.
При этом все ранее установленные московскими властями меры поддержки участников спецоперации и членов их семей, в том числе ежемесячная выплата из городского бюджета военнослужащим из столицы в 50 тыс. руб. также сохраняется.Напомним, правительство Москвы оказывает содействие Минобороны РФ в комплектовании Вооруженных сил. В 2023 году на ул. Яблочкова, дом 5, строение 1 открылся Единый пункт отбора на военную службу по контракту по адресу. Там принимают горожан по будням с 09:00 до 20:00, в субботу с 09:00 до 18:00, а в воскресенье — с 09:00 до 16:00. Записаться в пункт отбора также можно онлайн на портале mos.ru, на этом портале есть перечень нужных для заключения контракта документов. Нужная информация об отборе на военную службу по контракту, регулярных и дополнительных выплатах, надбавках и льготах также размещена на сайте contract.mos.ru.
Также консультации по поводу службы по контракту и о поддержке военнослужащих и их семей можно получить по телефонам горячей линии 117 (для Москвы) и 8 (495) 539-24-81 (для регионов РФ). Также действует чат-бот в Telegram - @MskContract_bot
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