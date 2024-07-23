Игорь Сечин: энергетическое сотрудничество России и Китая укрепляется
16:33 23.07.2024
На экспорт минерального топлива из России в Китай приходится 95 млрд долл., заявил ответственный секретарь Комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин на открытии VI Российско-Китайского энергетического бизнес-форума. По его словам, уже сегодня российско-китайское сотрудничество в области поставок нефти не имеет равных на пространстве Евразии.
По словам Сечина, в ходе недавних переговоров в Китае президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин заявили о необходимости российско-китайского стратегического партнерства в энергетической сфере, о важности его развития на высоком уровне в интересах обеспечения экономической и энергетической безопасности двух гусударств. Достигнутые между странами договоренности, связанные с развитием сотрудничества в области нефти, природного газа, сжиженного природного газа (СПГ), угля и электроэнергии успешно выполняются на рыночной основе. «В прошлом году товарооборот наших стран вырос на 26% и достиг 240 миллиардов долларов, значительно превысив намеченную планку в 200 миллиардов долларов, – сообщил Игорь Сечин. – Из этой суммы 95 миллиардов долларов приходится на экспорт минерального топлива из России в Китай. По своему масштабу российско-китайское сотрудничество в области поставок нефти уже не имеет равных на пространстве Евразии».
За 2023 год РФ экспортировала в КНР 107 млн тонн нефти, кроме того, в прошлом году Китай импортировал из России 34 млрд кубометров природного газа и более 100 млн тонн угля. Как считает Сечин, следующий этап развития наших отношений должен быть нацелен на укрепление взаимодействия с КНР «по всей цепочке создания добавленной стоимости в энергетике и смежных сферах». Среди наиболее перспективных направлений сотрудничества – развитие передовых технологий, машиностроение, современное судостроение, поставки промышленного оборудования, альтернативная энергетика, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, сокращение выбросов.
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