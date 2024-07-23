Штаб общественной поддержки ЕР на выборах в Мосгордуму открылся в Москве

22:28

Активисты московского отделения «Единой России» открыли штаб общественной поддержки на выборах в Мосгордуму. Предполагается, что деятельность этого штаба даст возможность создать более полную программу участников команды мэра Москвы.

По словам спикера Мосгордумы единоросса Алексея Шапошникова, программа московского отделения «Единой России» будет сформирована к августовскому этапу 30-й конференции отличного отделения партии. В народной программе ЕР планируется создать несколько разделов, посвященных развитию социальной сферы, транспорта, инфраструктуры ЖКХ, благоустройству, развитию городской среды, культурным и гуманитарным проектам.



Как сообщается, отвечать за разработку тематических блоков программы станут профессионалы из разных отраслей экономики. В их числе лидер фракции «Единая Россия» в Мосгордуме Степан Орлов, руководитель Московского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Максим Джетыгенов, депутат Мосгордумы Лариса Картавцева, Герой России, летчик-космонавт Антон Шкаплеров, директор центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» Дарья Борисова, руководитель некоммерческой организации «Центр добрых дел» Сабина Цветкова и генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Единороссы предлагают горожанам направлять свои предложения, достойные включения в народную программу, в штаб общественной поддержки, Сбор наказов избирателей также ведут все местные и первичные отделения «Единой России» в Москве. Оставить предложения можно и дистанционно – на сайте ерпрограмма.москва, также отправить по электронному адресу nakaz@mos-partya.ru. По словам Степана Орлова, осенью фракция «Единой России» учтет наказы горожан в ходе работы над законопроектом о бюджете города Москвы на 2025 – 2027 годы.



Напомним, 6-8 сентября в Москве состоятся выборы депутатов. Списк кандидатов в Мосгордуму можно увидеть на сайте «ПОЛИТМОСКВА». Также на сайте представлены кандидаты в депутаты ТиНАО. Избиратели смогут проголосовать онлайн, а также на избирательных участках при помощи бумажного бюллетеня или специального терминала.