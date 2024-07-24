Сырский признал, что Россия обладает преимуществом в технике и снабжении в два-три раза
11:05 24.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские силы имеют преимущество в военной технике, артиллерии и снабжении в два-три раза в сравнении с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
«У противника значительное преимущество в силах и ресурсах. Когда дело доходит до техники, соотношение сил составляет 1:2 или 1:3 в их пользу», — сказал он в интервью изданию The Guardian.
По информации Сырского, количество танков у ВС РФ с 2022 года выросло вдвое, артиллерийских систем — втрое. Также он отметил, что Россия имеет превосходство в авиации и очень сильную противовоздушную оборону, из-за чего украинские войска все чаще используют беспилотники.
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