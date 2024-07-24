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НОВОСТИ

Дума до 2034 года разрешила проведение сплошных рубок на Байкале с целью расширения БАМа

13:32 24.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который продлевает до 31 декабря 2033 года норму о возможности проводить сплошные рубки в центральной экологической зоне Байкальской природной территории с целью расширения Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей.

По действующему законодательству до 31 декабря 2024 года в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории допускается осуществление видов деятельности, необходимых для увеличения пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей.

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