Дума до 2034 года разрешила проведение сплошных рубок на Байкале с целью расширения БАМа

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который продлевает до 31 декабря 2033 года норму о возможности проводить сплошные рубки в центральной экологической зоне Байкальской природной территории с целью расширения Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей.

По действующему законодательству до 31 декабря 2024 года в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории допускается осуществление видов деятельности, необходимых для увеличения пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей.