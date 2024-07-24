Госдума приняла в I чтении законопроект о регулировании майнинговой деятельности

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума приняла в первом чтении законопроект, вводящий регулирование майнинговой деятельности. Документ был инициирован группой депутатов от разных фракций во главе с председателем комитета Госдумы по финрынку Анатолием Аксаковым.

Законопроект был повторно внесен в Думу в апреле 2024 г. Внесенный ранее в ноябре 2022 года законопроект был доработан.

Документом предусматривается, что требования к деятельности физических и юридических лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, в том числе участников майнинг-пула, будут устанавливаться правительством РФ по согласованию с Банком России. Контролировать исполнение этих требований станет Минцифры. Право осуществлять майнинг получат только российские юрлица и индивидуальные предприниматели, включенные в соответствующий реестр. Физлица, которые не превышают установленные правительством РФ лимиты энергопотребления, получат право на майнинг цифровой валюты без включения в реестр. Порядок ведения реестра предлагается устанавливать нормативным актом правительства.