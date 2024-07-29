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НОВОСТИ

"Роснефть" провела в московском парке "Фили" экозабег

12:52 29.07.2024

Сотрудники и члены их семей во время плоггинг-забега в московском парке «Фили» собрали почти 250 кг мусора. В экологической акции участвовали более 70 волонтеров, преодолевших дистанцию протяженностью более 7 км. Напомним, плоггинг — международное экологическое движение, активисты которого совмещают бег со сбором мусора. Забеги помогают улучшить экологическую ситуацию, объединить людей и предоставляют им возможность посостязаться на свежем воздухе. Сотрудники «Роснефти» в последние годы активно участвуют в волонтерском движении. В рамках корпоративной программы «Платформа добрых дел» за минувшие полгода состоялось примерно 800 различных акций, в которых участвовали более 50 тыс. представителей компании. Волонтерские проекты нескольких дочерних обществ «Роснефти» были отмечены на региональном и федеральном уровне.

Например, Сызранский нефтеперерабатывающий завод получил общественную премию «Экоравновесие» за вклад в развитие корпоративного волонтерства и защиту окружающей среды Самарской области, восстановление лесов и озеленение Сызрани. Компания «СамараНИПИнефть» получила первое место в двух номинациях всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» - «За развитие кадрового потенциала в организациях непроизводственной сферы» и «За поддержку работников – многодетных родителей и их детей среди организаций. Также Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод стал лауреатом конкурса «Коммерсантъ - Волга» в номинации «Экологическое воспитание».

В рамках программы «Платформа добрых дел» 142 проекта были посвящены поддержке детей, 65 акций - ветеранов. Наиболее массовыми были экологические инициативы, объединившие более 20 тыс. сотрудников и их близких. Например, в ходе ежегодной Всероссийской акции «Зеленая весна» сотрудники «Харампурнефтегаза» убрали сквер «Изыскателей» в Тюмени. А представители «Сахалинморнефтегаз-шельфа» во время всероссийской акции «Вода России», собрав 500 кг мусора, смогли очистить двухкилометровый участок берега, а также привели в порядок прогулочную зону в Сахалинском ботаническом саду.

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