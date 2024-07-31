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Третий этап нестратегических ядерных учений начался в России

10:32 31.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военнослужащие ВС РФ отработают вопросы подготовки частей ВС РФ к боевому применению нестратегического ядерного оружия на стартовавшем третьем этапе учений. Привлечены Центральный и Южный военный округа, личный состав воздушно-космических сил, сообщили в Минобороны России.

«В соответствии с решением президента РФ начался третий этап учения нестратегических ядерных сил. В ходе учения будут отработаны вопросы подготовки частей ВС РФ к боевому применению нестратегического ядерного оружия. В рамках данного этапа учения личный состав ракетных соединений Южного и Центрального военных округов отработает учебно-боевые задачи получения специальных учебных боеприпасов для оперативно-тактических ракетных комплексов „Искандер-М“, снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенные позиционные районы для подготовки к проведению электронных пусков», — сообщили в российском военном ведомстве.

В МО добавили, что личный состав задействованных в учении подразделений авиации ВКС отработает снаряжение специальными боевыми частями авиационных средств поражения и вылеты в назначенные районы патрулирования.

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