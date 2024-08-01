Путин поручил создать условия для привлечения ведущих ученых в РФ
10:32 01.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин поручил расширить выдачу электронных виз и принять другие меры для привлечения на работу в Россию ведущих ученых, в том числе иностранных. Соответствующий пункт содержится в перечне поручений по итогам заседания Совета по науке и образованию.
«Разработать и реализовать меры по привлечению ведущих исследователей и специалистов (в том числе иностранных) к участию в научных исследованиях и разработках, осуществляемых в Российской Федерации, <…> предусмотрев создание для указанных лиц и членов их семей благоприятных условий, в том числе предоставление им жилья, упрощение оформления документов, необходимых для въезда в РФ и работы в России, расширив в этих целях практику выдачи электронных виз», — говорится в поручении. Доклад по этому вопросу президент ждет к октябрю, далее — ежегодно.
НОВОСТИ
- 11:32 01.08.2024
- МИД Молдавии обвинил сотрудника посольства РФ в нарушении дипломатического статуса
- 11:20 01.08.2024
- Подъезд пятиэтажки обрушился в Нижнем Тагиле в результате взрыва газового баллона
- 11:05 01.08.2024
- РФ не готова оценивать план Трампа по Украине, не зная его содержания — Матвиенко
- 11:00 01.08.2024
- Путин поручил снизить налоги производителям материалов для радиоэлектроники
- 10:30 01.08.2024
- Служба инкассации Сбера обслуживает более 300 тысяч объектов по всей стране
- 10:20 01.08.2024
- Большинство наемников на Украине из республик бывшего СССР — сопротивление
- 10:05 01.08.2024
- ВМС КНР сопроводили корабль ВМС Канады в Тайваньском проливе — Минобороны Китая
- 10:00 01.08.2024
- Проект «Зеленский» потопит западных политиков: от Макрона до Харрис, заявил Медведчук
- 09:32 01.08.2024
- Медведев считает большую войну на Ближнем Востоке путем к шаткому миру
- 09:20 01.08.2024
- Склады и расположение украинских военных поражены в Киевской области
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать