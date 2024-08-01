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Путин поручил создать условия для привлечения ведущих ученых в РФ

10:32 01.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин поручил расширить выдачу электронных виз и принять другие меры для привлечения на работу в Россию ведущих ученых, в том числе иностранных. Соответствующий пункт содержится в перечне поручений по итогам заседания Совета по науке и образованию.

«Разработать и реализовать меры по привлечению ведущих исследователей и специалистов (в том числе иностранных) к участию в научных исследованиях и разработках, осуществляемых в Российской Федерации, <…> предусмотрев создание для указанных лиц и членов их семей благоприятных условий, в том числе предоставление им жилья, упрощение оформления документов, необходимых для въезда в РФ и работы в России, расширив в этих целях практику выдачи электронных виз», — говорится в поручении. Доклад по этому вопросу президент ждет к октябрю, далее — ежегодно.

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