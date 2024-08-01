В обмене заключенными между РФ и странами Запада фигурируют 24 человека — CBS

16:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 24 человека фигурируют в обмене заключенными между Россией и странами Запада. Об этом сообщила телекомпания CBS со ссылкой на представителя американской администрации высокого ранга.

По этим данным, речь может идти об «обмене 24 заключенными между США, Россией, Германией и тремя другими западными странами». Источники CBS утверждают, что по условиям сделки между Москвой и Западом на родину вернутся по меньшей мере 8 российских граждан, а РФ передаст Германии 12 заключенных. CBS подчеркивает, что «обмен пока не состоялся».

Осужденный в Германии гражданин России Вадим Красиков фигурирует в списках на обмен заключенными между РФ и Западом. С таким утверждением выступила телекомпания CBS.

По ее информации, Красиков будет в числе восьми россиян, которые вернутся на родину в рамках обмена.

В свою очередь, телекомпания CNN со ссылкой на источники заявила, что масштабный обмен заключенными между Россией, США и рядом других стран происходит прямо сейчас.

