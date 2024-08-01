Байден: У меня нет необходимости говорить с Путиным

20:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден заявил, что не видит необходимости в данный момент говорить с российским лидером Владимиром Путиным.

«У меня нет необходимости говорить с Путиным», — сказал глава вашингтонской администрации, выступая в Белом доме перед журналистами.