09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку на Севастополь. Предварительно, сбито более четырех воздушных целей, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Наши военные отразили массированную атаку на Севастополь. Сигнала отбоя воздушной тревоги еще нет, оставайтесь во временных укрытиях или безопасных местах. По предварительной информации, сбито уже больше четырех воздушных целей», — написал Развожаев в своем телеграм-канале.