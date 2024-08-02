Военные отразили массированную атаку на Севастополь
09:00 02.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку на Севастополь. Предварительно, сбито более четырех воздушных целей, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«Наши военные отразили массированную атаку на Севастополь. Сигнала отбоя воздушной тревоги еще нет, оставайтесь во временных укрытиях или безопасных местах. По предварительной информации, сбито уже больше четырех воздушных целей», — написал Развожаев в своем телеграм-канале.
НОВОСТИ
- 10:05 24.01.2024
- КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
- 09:32 24.01.2024
- Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
- 09:05 24.01.2024
- Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
- 20:00 23.01.2024
- ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
- 17:00 23.01.2024
- В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
- 14:32 23.01.2024
- ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
- 13:00 23.01.2024
- Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
- 12:32 23.01.2024
- НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
- 12:05 23.01.2024
- Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
- 10:20 23.01.2024
- В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать