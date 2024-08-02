Шольц заявил, что решение об освобождении Красикова было трудным для ФРГ

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что решение об освобождении осужденного в ФРГ гражданина РФ, известного под фамилией Красиков, было нелегким для Берлина.

«Это трудное решение было принято совместно с заинтересованными ведомствами и коалицией после тщательных консультаций и размышлений. Это было осуществлено благодаря решению федерального прокурора воздержаться от исполнения приговора и последующей депортации», — заявил Шольц журналистам, выступая в аэропорту Кёльн/Бонн с заявлением по поводу обмена заключенными между РФ и странами Запада. При этом он добавил, что никто не воспринял данное решение легко. «Для нас было важно, что у нас есть обязательство защищать немецких граждан, а также солидарность с США», — указал глава правительства ФРГ.

Высший суд Берлина в декабре 2021 года приговорил россиянина к пожизненному заключению по делу об убийстве гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили. Дело рассматривалось с октября 2020 года в условиях повышенных мер безопасности. Убийство в парке Малый Тиргартен в округе Альт-Моабит было совершено 23 августа 2019 года. По версии обвинения, предполагаемый гражданин РФ Вадим Красиков подъехал к жертве на велосипеде и сделал два выстрела. Осужденный называл себя Вадимом Андреевичем Соколовым и ранее заявил, что проходящее по делу имя — Вадим Красиков — ему неизвестно. Российская сторона неоднократно отвергала свою причастность к случившемуся.

Ранее Центр общественных связей ФСБ России сообщил, что в результате обмена в аэропорту Анкары на родину возвращены 8 граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО, а также несовершеннолетние дети. Среди вернувшихся в Россию — отбывавший пожизненное наказание в ФРГ гражданин РФ, известный под фамилией Красиков. Российские граждане были обменяны на группу лиц, действовавших в интересах иностранных государств. Как заявил президент США Джо Байден, Россия в рамках обмена передала 16 человек, включая бывшего морпеха Пола Уилана и журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, осужденных в РФ за шпионаж.