Шольц заявил, что решение об освобождении Красикова было трудным для ФРГ
09:32 02.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что решение об освобождении осужденного в ФРГ гражданина РФ, известного под фамилией Красиков, было нелегким для Берлина.
«Это трудное решение было принято совместно с заинтересованными ведомствами и коалицией после тщательных консультаций и размышлений. Это было осуществлено благодаря решению федерального прокурора воздержаться от исполнения приговора и последующей депортации», — заявил Шольц журналистам, выступая в аэропорту Кёльн/Бонн с заявлением по поводу обмена заключенными между РФ и странами Запада. При этом он добавил, что никто не воспринял данное решение легко. «Для нас было важно, что у нас есть обязательство защищать немецких граждан, а также солидарность с США», — указал глава правительства ФРГ.
Высший суд Берлина в декабре 2021 года приговорил россиянина к пожизненному заключению по делу об убийстве гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили. Дело рассматривалось с октября 2020 года в условиях повышенных мер безопасности. Убийство в парке Малый Тиргартен в округе Альт-Моабит было совершено 23 августа 2019 года. По версии обвинения, предполагаемый гражданин РФ Вадим Красиков подъехал к жертве на велосипеде и сделал два выстрела. Осужденный называл себя Вадимом Андреевичем Соколовым и ранее заявил, что проходящее по делу имя — Вадим Красиков — ему неизвестно. Российская сторона неоднократно отвергала свою причастность к случившемуся.
Ранее Центр общественных связей ФСБ России сообщил, что в результате обмена в аэропорту Анкары на родину возвращены 8 граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО, а также несовершеннолетние дети. Среди вернувшихся в Россию — отбывавший пожизненное наказание в ФРГ гражданин РФ, известный под фамилией Красиков. Российские граждане были обменяны на группу лиц, действовавших в интересах иностранных государств. Как заявил президент США Джо Байден, Россия в рамках обмена передала 16 человек, включая бывшего морпеха Пола Уилана и журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, осужденных в РФ за шпионаж.
НОВОСТИ
- 10:32 02.08.2024
- В РФ почти на четверть выросло число погибших из-за нарушения ПДД водителями-иностранцами
- 10:20 02.08.2024
- За ночь шесть БПЛА уничтожены и перехвачены на Кубанью и Курской областью
- 10:05 02.08.2024
- США осложняют попытки Европы отказаться от российского газа — Business Insider
- 10:00 02.08.2024
- 70 десантников награждены званием Героя России во время СВО
- 09:20 02.08.2024
- Фугасная часть ракеты ATACMS упала на крышу девятиэтажки в Севастополе, пострадавших нет
- 09:05 02.08.2024
- Пассажирский поезд Новый Уренгой — Москва столкнулся с грузовиком в Пермском крае
- 09:00 02.08.2024
- Военные отразили массированную атаку на Севастополь
- 22:51 01.08.2024
- Путин лично приехал в аэропорт "Внуково", чтобы встретиться с россиянами, вернувшимися в Россиюу в результате обмена
- 20:25 01.08.2024
- Прошедшим обменом заключенными и задержанными Россия полностью удовлетворена – источник ТАСС
- 20:17 01.08.2024
- Путин подписал указы о помиловании участников обмена задержанными и заключенными
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать