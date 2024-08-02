Нацбанк ухудшил прогноз по оттоку населения с Украины

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отток украинцев за границу в период с 2024 по 2025 год будет больше, чем ожидалось, и составит 400 тыс. и 300 тыс. соответственно. Такой прогноз изложен в инфляционном отчете Нацбанка Украины (НБУ) за июль.

«С 2024 по 2025 год ожидается дальнейший отток мигрантов за границу (около 400 тыс. и 300 тыс. человек соответственно). Это предположение ухудшено по сравнению с апрельским инфляционным отчетом», — говорится в документе, размещенном на сайте центробанка. В НБУ пояснили, что корректировка обусловлена ухудшением ситуации в энергетике, которое приводит к замедлению экономических процессов, простаиванию производств и сокращению спроса на рабочую силу.

Аналитики регулятора полагают, что постепенное возвращение мигрантов может начаться не раньше 2026 года и составит около 400 тыс.