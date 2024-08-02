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НОВОСТИ

Освобожденный Красиков был сослуживцем многих охранников президента в ФСБ — Песков

14:32 02.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники охраны президента тепло приветствовали освобожденного в результате обмена россиянина Вадима Красикова, который в прошлом был их сослуживцем по спецподразделению ФСБ РФ «Альфа». Об этом рассказал на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что, когда Красиков «служил в „Альфе“, он служил вместе с некоторыми сотрудниками охраны президента». «Естественно, они друг друга приветствовали вчера», — отметил Песков.

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