Освобожденный Красиков был сослуживцем многих охранников президента в ФСБ — Песков
14:32 02.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники охраны президента тепло приветствовали освобожденного в результате обмена россиянина Вадима Красикова, который в прошлом был их сослуживцем по спецподразделению ФСБ РФ «Альфа». Об этом рассказал на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля отметил, что, когда Красиков «служил в „Альфе“, он служил вместе с некоторыми сотрудниками охраны президента». «Естественно, они друг друга приветствовали вчера», — отметил Песков.
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