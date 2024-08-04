Рябков: Время односторонних уступок Москвы осталось бесповоротно в прошлом

12:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия не пойдет на односторонние уступки Западу для урегулирования конфликта вокруг Украины, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия-1».

«Время односторонних уступок Москвы осталось бесповоротно в прошлом. Никогда в дальнейшем даже при наилучших раскладах в наших отношениях с НАТО, Евросоюзом, о чем сейчас помыслить сложно, но даже в этих ситуациях никакие односторонние уступки с нашей стороны предоставлены Западу не будут», — сказал высокопоставленный дипломат.