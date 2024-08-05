Продажи новых автомобилей в январе — июле 2024 г. выросли на 58% — Минпромторг РФ

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Продажи в РФ новых автомобилей всех сегментов в январе — июле 2024 года выросли на 58% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и превысили 1 млн единиц. Об этом говорится в сообщении Минпромторга РФ.

«В январе — июле 2024 г. рынок новых транспортных средств составил 1 003 103 шт., (+58% относительно аналогичного периода 2023 г. — 636 839 шт.). При этом рынок новых автомобилей, произведенных в Российской Федерации, составил 442 818 шт. (+34% относительно аналогичного периода 2023 г. — 330 780 шт.)», — отмечается в сообщении.

Рынок новых легковых автомобилей по итогам 7 месяцев вырос в годовом выражении на 69% и составил 848,3 тыс., рынок легковых коммерческих автомобилей увеличился на 41%, до 71,9 тыс. Также за первые семь месяцев текущего года в России продано 70,5 тыс. грузовиков (-5%) и 12,2 тыс. автобусов (+16%), говорится в сообщении.