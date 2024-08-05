В Тюмени задержаны два вербовщика, отправивших 19 россиян в ряды террористов в Сирию — ФСБ

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ задержала в Тюмени двух религиозных деятелей, завербовавших и отправивших к террористам в Сирию 19 россиян, а также собиравших средства для международной террористической организации. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«ФСБ во взаимодействии со Следственным комитетом РФ и МВД России на территории Тюменской области пресечена деятельность канала ресурсного обеспечения запрещенной в России международной террористической организации», — сообщили в ЦОС