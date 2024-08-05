В ЕП хотят приостановить участие Венгрии в Шенгене из-за виз для РФ — Politico
13:00 05.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Группа из 70 депутатов Европарламента (ЕП) потребовала от Еврокомиссии (ЕК) приостановить участие Венгрии в Шенгенской зоне после того, как Будапешт решил ослабить визовые требования к гражданам восьми стран, включая РФ и Белоруссию. Об этом сообщило европейское издание Politico.
По его информации, евродепутаты от Чехии и Литвы Дануше Нерудова и Пятрас Ауштрявичюс направили письмо в ЕК с призывом принять срочные меры по расследованию соответствующего решения Венгрии. По оценкам авторов письма, решение якобы «может потенциально ставить под угрозу» роль Шенгенской зоны как «безопасного пространства для граждан» входящих в нее стран. Депутаты отметили, что «если венгерское правительство откажется изменить свою политику», то ЕК и все члены ЕС «должны поставить под сомнение венгерское присутствие в Шенгенской зоне». Среди предлагаемых мер в письме названы введение контроля на венгерских границах и отказ от признания венгерских виз.
Politico добавила, что письмо собрало около 70 подписей, в том числе бывших премьер-министров Бельгии и Ирландии. Их имена не уточняются.
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