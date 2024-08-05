В Таджикистане будут обучать отправляющихся в РФ трудовых мигрантов русскому языку
19:20 05.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Курсы по изучению русского языка планируют организовать в Таджикистане для трудовых мигрантов. Договоренность об этом была достигнута на переговорах между представителями Таджикистана и России, которые прошли в Душанбе в конце мая, сообщили в Министерстве труда, миграции и занятости населения республики.
«В рамках выполнения протокола по результатам переговоров планируются создание медицинского учреждения Российской Федерации в Таджикистане, организация курсов по изучению языка, а также тестирование по языку, истории и основам права», — говорится в сообщении.
В Минтруда также отметили, что основным вопросом данных переговоров стало «создание условий для безопасной, легальной и упорядоченной миграции граждан Республики Таджикистан в Российскую Федерацию, соблюдение законодательства, знание языка», а также направление граждан на работу в РФ в порядке организованного набора. В рамках процедуры такого набора работодатель в России до выезда проводит собеседование с иностранцем и гарантирует ему условия труда, а мигрант из Таджикистана заранее готовит все необходимые документы и приезжает в РФ на конкретное место работы.
«Другим немаловажным вопросом был перенос довыездных процедур в Республику Таджикистан», — уточняется в сообщении.
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