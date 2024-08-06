Киев отправляет в контратаки под Макеевкой в ЛНР провинившихся патрульных МВД — Марочко
10:05 06.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Командование Вооруженных сил Украины использует провинившихся сотрудников МВД для контратак в районе населенного пункта Макеевка в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
«В ходе боестолкновения в Макеевке в ЛНР было установлено, что в контратакующих действиях вооруженных формирований Украины участвуют сотрудники ППС (патрульной полиции — прим. ТАСС) МВД Украины, — сказал он, ссылаясь на собственные источники. — Также стало известно, что они прибыли на линию боевого соприкосновения за совершенные проступки в ходе несения службы и данное наказание будет снято по истечении недельного срока пребывания на передовой».
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