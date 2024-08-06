Запад не хочет финансировать восстановление Украины — WSJ

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США и страны Европейского союза не собираются финансировать восстановление Украины после конфликта. Такое мнение выразил в колонке для газеты The Wall Street Journal бывший операционный директор Агентства по международному развитию США (USAID) Макс Приморац.

Как пишет эксперт, стоимость восстановления Украины может составить порядка триллиона долларов, при этом ни в США, ни в Европе «нет никакого желания использовать доллары налогоплательщиков для того, чтобы финансировать реконструкцию Киева».

По мнению бывшего сотрудника USAID, для восстановления Украины ее власти должны будут пойти на ряд шагов. В частности, считает Приморац, правительство страны должно будет осуществить экономические реформы, а также осуществить приватизацию или ликвидировать порядка 3,5 тыс. государственных предприятий. Помимо этого, Украину надо будет побудить к тому, чтобы «открыть свой энергетический, сельскохозяйственный, технологический и оборонный сектора для инвесторов США», полагает он.