Экономика России развивается быстрее, чем прогнозировалось — Мишустин

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская экономика развивается быстрее, чем ранее прогнозировалось, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниилом Егоровым.

«Наша экономика продолжает развиваться быстрее прогнозов, которые были сделаны. Рост идет достаточно серьезный. В частности, промышленность показала более 5% роста за первое полугодие [2024 года]», — сказал председатель правительства.

Также, по словам Мишустина, высокая динамика наблюдается в обрабатывающей промышленности и в оптовой торговле.