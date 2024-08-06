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НОВОСТИ

Экономика России развивается быстрее, чем прогнозировалось — Мишустин

11:00 06.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская экономика развивается быстрее, чем ранее прогнозировалось, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниилом Егоровым.

«Наша экономика продолжает развиваться быстрее прогнозов, которые были сделаны. Рост идет достаточно серьезный. В частности, промышленность показала более 5% роста за первое полугодие [2024 года]», — сказал председатель правительства.

Также, по словам Мишустина, высокая динамика наблюдается в обрабатывающей промышленности и в оптовой торговле.

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