Экономика России развивается быстрее, чем прогнозировалось — Мишустин
11:00 06.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российская экономика развивается быстрее, чем ранее прогнозировалось, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниилом Егоровым.
«Наша экономика продолжает развиваться быстрее прогнозов, которые были сделаны. Рост идет достаточно серьезный. В частности, промышленность показала более 5% роста за первое полугодие [2024 года]», — сказал председатель правительства.
Также, по словам Мишустина, высокая динамика наблюдается в обрабатывающей промышленности и в оптовой торговле.
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