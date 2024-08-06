За полгода 2024 г. из РФ выдворили больше таджикистанцев, чем за весь 2023 г.
13:32 06.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 17 тыс. трудовых мигрантов из Таджикистана выдворили из России в первом полугодии 2024 года, это больше, чем за весь 2023 год. Об этом сообщила министр труда, миграции и занятости населения Таджикистана Гулнора Хасанзода.
«Число иностранных граждан, выдворенных за пределы РФ, — 17 134 человека за полгода. <…> У нас есть годовые данные — там было более 11 тыс. [выдворенных] за 2023 год», — сказала она. Хасанзода уточнила, что речь идет о гражданах Таджикистана, а данные представлены российской стороной.
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