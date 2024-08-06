В двух районах Курской области идут бои на границе - врио губернатора

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Артиллерия и авиация Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации наносит удары по противнику в Суджанском и Кореневском районах Курской области. Поражено 16 единиц техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.

«В Суджанском и Кореневском районах Курской области идут бои на границе. По врагу наносит удары артиллерия и авиация. Бойцы Минобороны РФ и пограничники продолжают уничтожение противника. Разбито уже 16 единиц техники ВСУ», — написал он.