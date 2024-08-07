0
0
64
НОВОСТИ

Путин пообещал поддержку Курской области по всем направлениям

14:12 07.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин пообещал поддержать Курскую область по всем направлениям. Об этом в видеообращении в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«Владимир Владимирович держит ситуацию на личном контроле. Президент подчеркнул, что региону будет оказана поддержка по всем направлениям», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:00 07.08.2024
США угрожают Турции санкциями за поставки технологий в РФ - FT
0
95
13:53 07.08.2024
Текстиль и питание: как московский бизнес помогает бойцам СВО и их близким
0
98
13:32 07.08.2024
Глава Минобороны Швеции назвал маловероятным вооруженное нападение на страну
0
134
13:25 07.08.2024
Аналитики ждут роста чистой прибыли Сбера за второй квартал
0
136
13:20 07.08.2024
Потери ВСУ у курской госграницы составили до 260 военных и 50 единиц бронетехники
0
157
13:05 07.08.2024
Глава МИД Венгрии назвал ЕС «фабрикой лжи»
0
178
13:00 07.08.2024
Литва направила к границам с РФ и Белоруссией «зубы дракона» и противотанковые ежи
0
174
12:37 07.08.2024
Заммэра Ракова: Более 125 тысяч заявлений подали абитуриенты в московские колледжи
0
203
12:32 07.08.2024
Пучдемон объявил, что возвращается в Испанию, несмотря на риск ареста
0
194
12:20 07.08.2024
Первая группа эвакуированных жителей Курской области размещена в Орловской области
0
276

Возврат к списку