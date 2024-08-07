Путин пообещал поддержку Курской области по всем направлениям
14:12 07.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин пообещал поддержать Курскую область по всем направлениям. Об этом в видеообращении в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
«Владимир Владимирович держит ситуацию на личном контроле. Президент подчеркнул, что региону будет оказана поддержка по всем направлениям», — сказал он.
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