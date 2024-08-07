У США всего два ледокола, один из которых сломан, а второму почти 50 лет
19:25 07.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты могут остаться нынешним летом без военных кораблей в Арктике из-за пожара, произошедшего на борту ледокола Healy («Хили»). Об этом сообщил заместитель командующего Береговой охраной США адмирал Кевин Ландей.
«Ледокол Healy, один из всего двух имеющихся у США ледоколов, только начал [сравнительно недавно] летнее патрулирование, находился севернее Аляски и Чукотского моря, и несколько недель назад на нем произошло возгорание электрооборудования в машинных отделениях. Теперь он должен вернуться в порт приписки на ремонт», — заявил военачальник на семинаре в вашингтонском Институте Брукингса.
«Многие машинные системы на борту [Healy] являются устаревшими. Для некоторых даже нет запчастей. Мы будем напряженно работать над тем, чтобы отремонтировать [корабль] и сохранить возможность обеспечить остаток патрулирования, но в этом есть сомнения. И это вызывает обеспокоенность, поскольку, если Healy не сможет продолжать это патрулирование, у Соединенных Штатов этим летом не окажется в Арктике присутствия надводных кораблей», — подчеркнул адмирал.
Он также напомнил, что возраст другого имеющегося у США ледокола — Polar Star («Полар стар») — составляет 48 лет.
НОВОСТИ
- 18:40 07.08.2024
- НАТО собирается разместить свои войска в финской Лапландии
- 18:20 07.08.2024
- Белый дом просит Украину предоставить данные об атаке ВСУ на Курскую область
- 17:40 07.08.2024
- РФ и Китай пойдут по пути облегчения визового режима для туристов — посольство КНР
- 17:12 07.08.2024
- Герасимов доложил Путину о ситуации под Курском из пункта оперативного управления
- 17:00 07.08.2024
- Диспансеризацию игнорируют 40% россиян — опрос Народного фронта
- 16:32 07.08.2024
- Индексация пенсий работающим пенсионерам будет проводиться в два этапа — Соцфонд
- 16:12 07.08.2024
- Турпоток по России в I полугодии 2024 г. вырос почти на 12%
- 16:00 07.08.2024
- Пять человек погибли, еще один пострадал в ДТП в Красноярском крае
- 15:34 07.08.2024
- Московские врачи окажут помощь пострадавшим в Курской области — Собянин
- 15:32 07.08.2024
- Выдача ипотеки в РФ за семь месяцев снизилась на 13% — Хуснуллин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать