У США всего два ледокола, один из которых сломан, а второму почти 50 лет

19:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты могут остаться нынешним летом без военных кораблей в Арктике из-за пожара, произошедшего на борту ледокола Healy («Хили»). Об этом сообщил заместитель командующего Береговой охраной США адмирал Кевин Ландей.

«Ледокол Healy, один из всего двух имеющихся у США ледоколов, только начал [сравнительно недавно] летнее патрулирование, находился севернее Аляски и Чукотского моря, и несколько недель назад на нем произошло возгорание электрооборудования в машинных отделениях. Теперь он должен вернуться в порт приписки на ремонт», — заявил военачальник на семинаре в вашингтонском Институте Брукингса.

«Многие машинные системы на борту [Healy] являются устаревшими. Для некоторых даже нет запчастей. Мы будем напряженно работать над тем, чтобы отремонтировать [корабль] и сохранить возможность обеспечить остаток патрулирования, но в этом есть сомнения. И это вызывает обеспокоенность, поскольку, если Healy не сможет продолжать это патрулирование, у Соединенных Штатов этим летом не окажется в Арктике присутствия надводных кораблей», — подчеркнул адмирал.

Он также напомнил, что возраст другого имеющегося у США ледокола — Polar Star («Полар стар») — составляет 48 лет.