На территории Курской области ввелен режим ЧС

20:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен на территории Курской области в связи с продолжающимися атаками со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.

«В Курской области сохраняется сложная оперативная обстановка в приграничных районах. Для ликвидации последствий захода на территорию региона вражеских сил принял решение о введении с 7 августа чрезвычайной ситуации на территории Курской области», — написал он.