Военные РФ ведут активные боевые действия в Суджанском районе, оттесняя противника
12:20 08.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Активные боевые действия российских военнослужащих ведутся на территории Суджанского района Курской области, противника оттесняют, сообщил врио заместителя губернатора региона Андрей Белостоцкий в эфире Первого канала.
«Военные ведут активные действия на территории Суджанского района, оттесняют войска за границу РФ, и уверен, что в ближайшие сутки все это случится. Сейчас там активные боевые действия», — сказал он.
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