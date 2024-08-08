Военные РФ ведут активные боевые действия в Суджанском районе, оттесняя противника

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Активные боевые действия российских военнослужащих ведутся на территории Суджанского района Курской области, противника оттесняют, сообщил врио заместителя губернатора региона Андрей Белостоцкий в эфире Первого канала.

«Военные ведут активные действия на территории Суджанского района, оттесняют войска за границу РФ, и уверен, что в ближайшие сутки все это случится. Сейчас там активные боевые действия», — сказал он.