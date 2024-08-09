Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 75 беспилотников над Россией
09:05 09.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 75 беспилотников самолетного типа над регионами России, в том числе 19 — над Липецкой областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 75 БПЛА самолетного типа: 26 — над Белгородской, 19 — над Липецкой, 7 — над Курской, 5 — над Брянской, 4 — над Воронежской, 1 — над Орловской областями, 5 — над Республикой Крым, 8 — над акваторией Черного моря», — сообщили в ведомстве.
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