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НОВОСТИ

США и Британия нанесли очередную серию ударов по йеменской Ходейде — Al Masirah

10:20 09.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США и Великобритания нанесли очередную серию ударов по йеменскому портовому городу Ходейда, который находится под контролем мятежного движения хуситов «Ансар Аллах». Об этом сообщил принадлежащий хуситам телеканал Al Masirah.

По его сведениям, как минимум трем авиаударам подвергся порт Рас-Иса, расположенный в районе Эс-Салиф на берегу Красного моря. Информация о последствиях налетов, в том числе возможных жертвах и разрушениях, не приводится.

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