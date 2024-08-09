В Петербурге торжественно спустили на воду тральщик «Афанасий Иванников»

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Корабль противоминной обороны «Афанасий Иванников» проекта 12700 торжественно спущен на воду в Петербурге на Средне-Невском судостроительном заводе (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), передает корреспондент ТАСС.

«Сегодня важное, значимое событие в жизни корабля Военно-морского флота, морского тральщика проекта 12700 „Афанасия Иванникова“. Это не только праздник корабля, экипажа. В первую очередь это значимое событие для тех, кто создает, строит такие корабли. У меня есть убежденность, что этот корабль уже в этом году будет служить на северных рубежах нашего государства», — сказал принимавший участие в церемонии главнокомандующий Военно-морским флотом, адмирал Александр Моисеев.