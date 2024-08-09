Авиация нанесла поражение резервам ВСУ на территории Сумской области
13:05 09.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российская авиация нанесла поражение резервам Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Также ударами авиации и ракетных войск наносилось поражение резервам противника на территории Сумской области», — сказали в ведомстве.
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