Авиация нанесла поражение резервам ВСУ на территории Сумской области

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская авиация нанесла поражение резервам Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Также ударами авиации и ракетных войск наносилось поражение резервам противника на территории Сумской области», — сказали в ведомстве.