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НОВОСТИ

Авиация нанесла поражение резервам ВСУ на территории Сумской области

13:05 09.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская авиация нанесла поражение резервам Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Также ударами авиации и ракетных войск наносилось поражение резервам противника на территории Сумской области», — сказали в ведомстве.

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