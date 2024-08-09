Более 70% студентов колледжей планируют работать по профессии — опрос

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 73,8% студентов системы среднего профессионального образования (СПО) планируют работать по своей специальности, более половины (55%) уже работают или подрабатывают. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенные Институтом развития профессионального образования Минпросвещения РФ.

«Согласно опросу 73,8% студентов СПО планируют работать именно по своей специальности. Большинство участников опроса — 84,8% — отметили, что имели хорошую успеваемость в школе. 87% опрошенных студентов в школе получали дополнительное образование, посещали кружки и секции. Половина студентов сделала выбор в пользу СПО в течение года и ранее до поступления», — говорится в результатах опроса.

Отмечается, что среди первокурсников каждый четвертый имеет опыт работы по специальности, среди студентов четвертого курса такой опыт имеют 68,9%. Также большая часть студентов после получения диплома о среднем профессиональном образовании собирается сразу выйти на рынок труда (61,6%)

Главными преимуществами колледжа опрошенные назвали комфорт в общении с педагогами и студентами (58%), наличие интересной практики и помощь в трудоустройстве (50%), педагогический состав (44,3%). Среди причин, по которым студенты выбрали поступление в колледж на определенную специальность, названы возможность саморазвития (44,3%), востребованность специальности (41,5%) и возможность хорошо зарабатывать (27,3%).