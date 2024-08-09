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НОВОСТИ

Семь украинских ракет сбиты над Курской областью

14:32 09.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили семь украинских ракет в небе над Курской областью. Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.

«Сегодня семь украинских ракет сбиты в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы! Напоминаю, приближаться к обломкам и трогать их нельзя, они могут нанести вред. Сообщить о находке нужно по телефону 112», — написал он.

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