Семь украинских ракет сбиты над Курской областью

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили семь украинских ракет в небе над Курской областью. Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.

«Сегодня семь украинских ракет сбиты в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы! Напоминаю, приближаться к обломкам и трогать их нельзя, они могут нанести вред. Сообщить о находке нужно по телефону 112», — написал он.