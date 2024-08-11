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Ущерб, причиненный жителям дома в Курске, оценит специальная комиссия

11:30 11.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Курска начали формировать списки жителей девятиэтажного дома в Железнодорожном округе, которые пострадали в результате падения обломков украинской ракеты в воскресенье ночью. Масштаб причиненного ущерба оценит специальная комиссия, сообщила пресс-служба администрации города в своем телеграм-канале.

«Формируются списки жителей дома, пострадавших при атаке ВСУ для оказания помощи. По поручению врио губернатора Алексея Смирнова главой города Курска Игорем Куцаком создана специальная комиссия, которая с раннего утра работает на месте. Специалисты оценят масштабы произошедшего происшествия», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что жильцам предложили разместиться в пунктах временного размещения, однако они временно поселились у родственников. Оформлением необходимых документов для получения компенсаций, материальной и социальной поддержки для пострадавших займется администрация Железнодорожного округа.


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