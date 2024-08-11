В Москве четверо подростков угнали машину каршеринга и врезались в дом
11:35 11.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Четверо школьников взяли на чужой аккаунт автомобиль каршеринга и врезались в дом на юго-западе Москвы, один из подростков погиб. Об этом сообщает столичная прокуратура.
«На Южнобутовской улице водитель арендованного под чужим аккаунтом автомобиля не справился с управлением и врезался в жилой дом. По предварительным данным, в результате ДТП пассажир автомобиля 2009 года рождения погиб на месте», — сказали в прокуратуре.
Еще трое детей 2008 и 2011 годов рождения госпитализированы. Водитель с места ДТП скрылся, он также является несовершеннолетним.
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