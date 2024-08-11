аинтересованы в улучшении отношений

13:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Грузии не заинтересованы в улучшении отношений с США. Об этом заявила сенатор США Джинн Шахин (демократ, от штата Нью-Гэмпшир) на пресс-конференции в Тбилиси по итогам рабочего визита в грузинскую столицу.



«Разочарование вызывает то, что премьер-министр [Грузии] не выдвинул никаких предложений относительно того, что хотят сделать он и его администрация для улучшения отношений с Америкой. Мы обсудили целый ряд тревожных вопросов, которые у нас накопились, о которых мы и ранее говорили. Возьмем хотя бы заявления о том, что правительство США планировало в Грузии переворот, что является абсолютной ложью», — сказала она, оценивая встречу с главой грузинского правительства Ираклием Кобахидзе, которая состоялась в субботу.



По ее словам, США всегда поддерживали демократию в Грузии и экономику этой страны. «Мы поддерживали демократические цели в Грузии, экономическое развитие, желания грузинского народа. Разочарование вызывает то, что премьер-министр не заинтересован в продолжении таких отношений», — подчеркнула она.





Сенатор США считает, что Грузия не аинтересованы в улучшении отношений

