аинтересованы в улучшении отношений
13:10 11.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Разочарование вызывает то, что премьер-министр [Грузии] не выдвинул никаких предложений относительно того, что хотят сделать он и его администрация для улучшения отношений с Америкой. Мы обсудили целый ряд тревожных вопросов, которые у нас накопились, о которых мы и ранее говорили. Возьмем хотя бы заявления о том, что правительство США планировало в Грузии переворот, что является абсолютной ложью», — сказала она, оценивая встречу с главой грузинского правительства Ираклием Кобахидзе, которая состоялась в субботу.
По ее словам, США всегда поддерживали демократию в Грузии и экономику этой страны. «Мы поддерживали демократические цели в Грузии, экономическое развитие, желания грузинского народа. Разочарование вызывает то, что премьер-министр не заинтересован в продолжении таких отношений», — подчеркнула она.
Сенатор США считает, что Грузия не аинтересованы в улучшении отношений
НОВОСТИ
- 12:20 11.08.2024
- Санду много обещала и ничего не сделала - экс-премьер
- 11:35 11.08.2024
- В Москве четверо подростков угнали машину каршеринга и врезались в дом
- 11:30 11.08.2024
- Ущерб, причиненный жителям дома в Курске, оценит специальная комиссия
- 10:20 11.08.2024
- Одним из основных драйверов экономики страны является строительная отрасль - Мишустин
- 10:15 11.08.2024
- В Беловском районе Курской области ситуация стабильная, но напряженная - глава района
- 09:20 11.08.2024
- В РФ более чем в 8 раз вырос спрос на книги про право - «Литрес»
- 09:15 11.08.2024
- Трамп обвинил Харрис в воровстве инициатив для политической платформы
- 20:00 10.08.2024
- Бах решил уйти с поста главы МОК по истечении срока полномочий
- 19:40 10.08.2024
- Белоруссия может поставить вопрос о целесообразности диппредставительства Украины в стране
- 18:36 10.08.2024
- Более 76 тыс. человек из приграничных районов Курской области временно переселены в безопасные места
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать