ЕС подготовил для Киева подразделение женщин-саперов с собаками
12:20 12.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Еврокомиссия объявила о завершении подготовки для Вооруженных сил Украины (ВСУ) подразделения из 8 украинских женщин-саперов и 16 бельгийских овчарок для «разминирования территорий».
Их обучали в Камбодже, на это был выделен грант в 2 млн евро.
«16 бельгийских овчарок станут первыми собаками-саперами, развернутыми на Украине. Вместе со своими 8 операторами, которые все являются украинками, они прошли тщательное обучение в Камбодже в течение 5 месяцев, — отметила Еврокомиссия в пресс-релизе. — Все женщины также прошли курсы ручного разминирования».
«В отдельных случаях собаки могут проверить большие участки земли гораздо быстрее, чем люди-саперы, что позволит сделать заключение, опасна эта земля или нет», — говорится в документе.
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