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Сбер предоставил меры поддержки пострадавшим и эвакуированным жителям Курской области

17:20 12.08.2024

Целый ряд российских банков, в том числе Сбер, приняли решение предоставить меры поддержки пострадавшим и эвакуированным жителям Курской области. Об этом сообщает «Российская газета» .

Всем розничным заемщикам Сбера, зарегистрированным в Суджанском, Глушковском, Рыльском, Беловском, Льговском, Хомутовском, Большесолдатском, Кореневском и других районах, будет предоставлена реструктуризация с отсрочкой платежей на три месяца без начисления процентов.

«Также по всей Курской области прекращено взыскание просроченной задолженности, – сообщает Сбер. – В сегменте корпоративных клиентов по заявлению предпринимателя банк стал предоставлять отсрочку по погашению тела кредита до 1 года и пролонгацию самого кредита на 2 года. Были отменены все штрафы и пени. А в случае нанесения бизнесу ущерба банк отменит начисление процентов на период отсрочки (до 1 года)».

С 12 августа сроком на три месяца отложены все платежи для малого бизнеса, работающего в перечисленных выше районах, без подачи заявлений остановлено начисление процентов. При изменении оперативной обстановки данные меры поддержки могут быть распространены и на другие районы Курской области.

«Сбер с 2022 года реализует собственную программу поддержки заемщиков, проживающих или эвакуированных из приграничных регионов, – напомнили в крупнейшем банке страны. – С начала СВО банк полностью списывает кредиты в случае гибели заемщиков от военных и террористических действий. Для пострадавших и эвакуированных жителей Курской области действует приоритетный индивидуальный режим работы».

Для граждан, находящихся в пунктах временного размещения (ПВР), Сбер организовал выездное обслуживание. В ближайшее время рядом с ПВР заработают его мобильные офисы, оборудованные банкоматами.

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