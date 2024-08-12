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Африка требует два места постоянных членов в Совбезе ООН — президент Сьерра-Леоне

22:00 12.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Африка требует два места постоянных членов в Совете Безопасности (СБ) ООН после реформирования этого органа. Об этом заявил в понедельник президент Сьерра-Леоне Джулиус Маада Био, выступая в Нью-Йорке на заседании СБ. Оно посвящено теме расширения представительства Африки в Совбезе.

«Африка четко и убедительно сформулировала видение и обозначила модель реформы, которая обеспечила бы справедливое представительство и значимое участие континента в СБ ООН. Африка требует для себя два места постоянных членов в Совбезе ООН, а также дополнительно два места непостоянных членов», — отметил глава западноафриканского государства. Трансляция велась на сайте ООН.

Предоставление континенту мест постоянных членов СБ ООН, уверен он, станет «исправлением исторической несправедливости и позволит раскрыть весь потенциал Африки — динамичного, жизнеспособного континента, который может внести значимый вклад в дело мира и безопасности на планете. Опыт и подходы Африки по-прежнему имеют неоценимое значение и для выработки всеобъемлющих и эффективных решений глобальных проблем», продолжал Био.

«Исправление исторической несправедливости в отношении Африки мы рассматриваем как приоритет. В результате произвольного раздела Африки во время колониализма страны континента были исключены из принятия ключевых международных решений, которые влияли на их будущее. Отсутствие суверенитета и политического представительства в эти периоды имело долгосрочное воздействие на способность Африки формировать глобальную политику и институты. Такая историческая несправедливость проистекает из колониального наследия и дисбаланса сил, которые сохраняются и по сей день», — подчеркнул глава государства.

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