Дело об убийстве возбуждено против бывшего премьер-министра Бангладеш — СМИ

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уголовное дело об убийстве возбуждено против бывшего премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины, иск подан жителем Дакки. Об этом сообщила газета Dhaka Tirbune.

Экс-глава правительства южноазиатской республики обвиняется в убийстве владельца продуктового магазина Абу Сайеда, который был застрелен 19 июля в районе Мохаммадпур в Дакке в ходе протестов против квот при трудоустройстве. Газета отмечает, что Сайед погиб в результате стрельбы, которую открыла полиция. Иск по делу об убийстве местного предпринимателя подан в суд Дакки от имени жителя Мохаммадпура Амира Шатила.

Кроме Шейх Хасины, другими обвиняемыми по этому делу проходят генеральный секретарь бывшей правящей партии «Авами лиг» Обайдул Квадер, бывший министр внутренних дел Асадуззаман Хан Камаль, бывший генеральный инспектор полиции Чоудхури Абдулла Аль-Мамун и ряд других высокопоставленных полицейских.

В соответствии с Уголовным кодексом Бангладеш за совершение убийства в этой стране назначается самое суровое наказание, включая пожизненное заключение или смертную казнь.

5 августа Шейх Хасина ушла в отставку и покинула страну.