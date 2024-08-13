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Сбер помог реконструировать территорию исторического храма в Алупке

13:50 13.08.2024

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Фото пресс-службы Сбера
Православный храм Архангела Михаила в Алупке, возведенный в 1820 году, снова открыт для прихожан. Это важный архитектурный и культурный памятник, который обладает уникальной исторической ценностью. Церковь была сильно повреждена в ходе землетрясений и перестроек в XX веке, и только благодаря неравнодушным меценатам ее удалось сохранить для будущих поколений.

13 августа 2024 года храм вновь открыл свои двери для прихожан после масштабной реставрации. В церемонии открытия приняли участие президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, глава Республики Крым Сергей Аксенов и митрополит Симферопольский и Крымский Тихон.

Сбер помог благоустроить прилегающую к храму территорию. В результате были обновлены фасады дома для служащих, реконструированы подпорные стены, выполнено озеленение территории, вымощены дорожки. На территории церкви построен амфитеатр для проведения культурных мероприятий и парковка. Эти преобразования сделали храм не только духовным центром, но и важной туристической достопримечательностью Крыма. Сегодня храм Архангела Михаила, признанный памятником архитектуры и истории, охраняется государством как объект культурного наследия народов России.

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