Сбер помог реконструировать территорию исторического храма в Алупке
13:50 13.08.2024
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Фото пресс-службы Сбера
13 августа 2024 года храм вновь открыл свои двери для прихожан после масштабной реставрации. В церемонии открытия приняли участие президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, глава Республики Крым Сергей Аксенов и митрополит Симферопольский и Крымский Тихон.
Сбер помог благоустроить прилегающую к храму территорию. В результате были обновлены фасады дома для служащих, реконструированы подпорные стены, выполнено озеленение территории, вымощены дорожки. На территории церкви построен амфитеатр для проведения культурных мероприятий и парковка. Эти преобразования сделали храм не только духовным центром, но и важной туристической достопримечательностью Крыма. Сегодня храм Архангела Михаила, признанный памятником архитектуры и истории, охраняется государством как объект культурного наследия народов России.
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