Израиль ужесточил позицию по переговорам с ХАМАС, несмотря на заявления Нетаньяху — NYT

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль ужесточил свою позицию по переговорам с радикальным палестинским движением ХАМАС, несмотря на то, что премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху это отрицал, сообщила газета The New York Times (NYT) о ссылкой на полученные в ее распоряжение документы.

По ее данным, в конце июля Израиль выдвинул переговорщикам из США, Катара и Египта пять новых требований по урегулированию конфликта с ХАМАС. Одним из самых спорных стало условие, что Израиль должен сохранить контроль над границей между сектором Газа и Египтом, хотя в мае еврейское государство собиралось вывести войска, пишет газета. Отмечается, что Нетаньяху на протяжении нескольких недель отрицал, что ужесточил позицию Израиля, и таким образом пытался заблокировать соглашение о прекращении огня. При этом политик возлагал на ХАМАС всю вину в том, что переговоры зашли в тупик, подчеркивает The New York Times.

Из документов следует, что правительство Нетаньяху «вело множество закулисных маневров», которые могут привести к провалу переговоров по прекращению огня, ожидающихся 15 августа в Дохе или Каире, пишет The New York Times. В канцелярии Нетаньяху изданию заявили, что июльское письмо Израиля переговорщикам «не выдвигает новых требований», а проясняет условия, которые еврейское государство выдвинуло ХАМАС в конце мая.